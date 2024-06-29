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Adalet Bakanı duyurdu: Hakim ve savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
Adalet Bakanı duyurdu: Hakim ve savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı
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Bakan Tunç yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından yazılı sınav gerçekleştirildiğini hatırlattı.

YENİ SİSTEMİN İLK HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARI

Sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını belirten Tunç, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik etti.

"DOĞRUDAN KATKIDA BULUNACAKLAR"

Hakim ve savcı yardımcılarının, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacaklarını, usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Tunç, "Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak" dedi.

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