Bakan Gül, iş ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen, ihtiyari olarak da uygulanan arabuluculuğa yönelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 1 milyon dosyaya ulaşıldığını bildiren Gül, "Arabuluculukla karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.