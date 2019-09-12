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Adalet Bakanı Gül'den 12 Eylül açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayışın 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

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Gül, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, 12 Eylül'ün Türkiye tarihinde "kara bir leke" olarak kaldığını söyledi.

Ülkenin evlatlarının sağcı-solcu diye etiketlendirilip fişlendiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme kararıyla büyütelim' diyerek gençleri idam sehpasına götüren zihniyetteydi. Bu zihniyet, 12 Eylül'de bu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü. Bugün o sistemden 15 Temmuz darbe girişimini yargılayan, 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar adliye koridorlarında darbecileri yargılayan bir yargı sistemine ulaştık. Bunu çekemeyenler ve Türk yargı sistemine töhmette bulunanların Türk yargı sisteminin geldiği noktayı objektif şekilde incelemelerini bekliyoruz."

Demokrasi dışı ve vesayetçi günlerin ülkede hiçbir zaman bir daha hayat bulamamasını dileyen Gül, "En kötü demokrasi uygulamalarının bile her zaman her darbeden daha evla olduğu açıktır. Demokrasi milletin istemediği yönetimin yine sandıkta gittiği yönetim demektir. Türkiye'de bu sistemin işlediği, vatandaşın meşruiyeti üzerine kurulu bir sistem vardır." diye konuştu.

Gül, daha sonra toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep'te düzenlenen toplantının, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu 15 ile bağlı olan Ağır Ceza Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcıları ve Komisyon Başkanları'nın katılımlarıyla yapılacak toplantıların ilki olduğu bildirildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van merkezlerinde ve bu merkezlere bağlı Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları ve İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanları'nın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

Bu toplantılarda adalet hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ile Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle hedeflenen hususların katılımcılarla ele alınması planlanıyor.

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