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Adalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz açıklaması: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi yargılamalarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir' dedi.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:49 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:49
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Bakan Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan 4'ncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Abdulhamit Gül, "Kalkışmanın asli failleri FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yoluna hızla ilerlemektedir. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir" diye konuştu.

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