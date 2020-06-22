Adalet Bakanı Gül'den 'Ayasfoya' açıklaması

22 Haziran 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:48

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 24 TV canlı yayınında, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevapladı. Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

(Ayasofya statüsü) Ayasofya cami olarak vakfedilmiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde de vakfedenin vakfettiği amaçla bu vakfiyenin yerine getirilmesi zorunludur.

Gecikmiş hakkın teslimi yerine getirilmeli. Turnike ayıbının ortadan kalkmasını bekliyoruz.

(Seçim sistemi) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ne kadar uyumlandırılmış ne kadar bu konuda düzenlemeler yapılmış. Bunun baştan sona ele alınmasına ihtiyaç var. Dar ya da daraltılmış bölge, konuşmaya hazırız.

(FETÖ yargılamaları) FETÖ konusunda "Biz hepsini bitirdik ve bunları da mahkeme önüne çıkardık artık bu mücadele başarıyla bitmiştir" diye bir şeye kapılamayız. Bu bizi rehavete sürükler.

Yargının leke alması en başta FETÖ'yü memnun eder.

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü devlete emanet. Onlara dışarıdan bir virüsün bulaşmaması için her türlü tedbiri alalım dedik.

