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  • Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yazılan alçak sözlere çok sert tepki
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Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yazılan alçak sözlere çok sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, 'Hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum' dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 10:50 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:18
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.  

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi!nin verdiği kararlar bağlayıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SOYLU'NUN ANNESİNE HAKARET! 

Bakan Gül, "Hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

 "Hiç kimsenin annesine eşine çocuklarına kimsenin küfretme kötü söz öyleme hakkı yoktur. Nerede olursa olsun kimin annesi evladı olursa olsun insan onuruyla yaşar. Kanunlar toplum için çıkarılır elbette ihtiyaç eksiklik varsa değişecekse değiştirilir." 

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