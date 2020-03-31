İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,571
  • EURO
    7,228
  • ALTIN
    341.418
  • BIST100
    89953.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanı Gül'den 'İnfaz düzenlemesi' açıklaması
Güncel

Adalet Bakanı Gül'den 'İnfaz düzenlemesi' açıklaması

Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek.'

AA31 Mart 2020 Salı 11:16 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:16
ABONE OL

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Avrupa Birliği bitecek
Avrupa Birliği bitecek

Avrupa Birliği bitecek

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.