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Güncel

Adalet Bakanı Gül'den stajyer avukatlara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

AA17 Mart 2020 Salı 19:56 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:56
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Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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