Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, partisinin grup toplantısında desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin...

