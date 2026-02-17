İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,733
  • EURO
    51,7157
  • ALTIN
    6917.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adalet Bakanı Gürlek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek, partisinin grup toplantısında destek açıklamaları nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AHMET RIDVAN AKBAŞ17 Şubat 2026 Salı 15:01 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Gürlek'ten Bahçeli'ye teşekkür
ABONE OL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, partisinin grup toplantısında desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

CHP'nin kürsü işgaline İBB göndermesi! MHP Lideri Bahçeli: İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı?

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.