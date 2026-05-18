Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın izini AKŞAM muhabiri ABD'de buldu. Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasadışı olarak ABD'ye gittiği belirlenen Altaş ile teması olan görgü tanıkları, 4 yıldır Kaliforniya ile Maryland, Virginia ve New York eyaletlerinde kaldığını, düzensiz geçici işlerde çalıştığını, en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirttiler.

Umut Altaş

KALİFORNİYA'DAN BAŞVURMUŞ

AKŞAM'ın üç eyalette görüştüğü Altaş'ı tanıyan kaynakların sağladığı bilgiler şöyle:

Altaş, ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine geldi ve burada sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Burada kendisine göçmenlik için mahkeme günü verildi ve bu süreye kadar 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı.

Altaş'ın, 3 Kasım 2022'de restoran sahibine attığı, "Abi benim courtum (mahkeme) var oraya gideceğim bir 15 dakika" diye bilgi vermesi; 11 Aralık 2023'te de "Abi bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım. Ya garsonun aldığı ücreti alayım. Ya da ben başka iş bakayım. Avukata para yollamam lazım onu bile veremiyorum" mesajları da bu bilgiyi destekliyor.

KISA SÜRELİ DÜZENSİZ İŞLER

Umut Altaş çalışma kartını alınca ağabeyinin yanına Maryland'e geçti. Burada kısa süreli işlerde çalışan ve iki-üç farklı evde kalan Altaş, bir süre yakındaki Virginia eyaletinde de bulundu; ancak kısa sürede geri döndü. Düzenli işi ve geliri olmaması, dengesiz yaşamı nedeniyle kaldığı evden kovuldu. Altaş'ın Maryland'de restoranlarda komi olarak çalıştığını, yeterince para kazanamamaktan yakındığını belirten tanıklar, Maryland-Virginia çevresinde kaldığı zamanı 2022-2024 arası olarak verdi.

AĞUSTOS'TA İLTİCA DAVASI VAR

Altaş'ın uzatılmış çalışma süresi de bitti. Bilgi sahibi kaynaklara göre 19 Ağustos 2026 günü Kaliforniya'da iltica davası için mahkeme celbi aldı. Mahkeme, Türkiye'nin 'cinayete karışmak' şüphesiyle çıkardığı kırmızı bülteni ve iade talebini dikkate almak zorunda. Ancak Altaş'ı tanıyanlar, belirli bir adreste kalmadığını, avukatının da kendisine ulaşmaya çalıştığını belirtiyorlar.

ODASINDA UYUŞTURUCU POŞETİ!

Altaş'ın ABD'de kaldığı yerlerin görüntülerine de AKŞAM ulaştı. Kaliforniya'da valelik yaparken kaldığı odada kaydedilen videoda poşet içinde halüsinasyon gösteren uyuşturucu madde olduğu görüldü.

Daha yakın tarihli video ise Maryland eyaletinde çekilmiş. Altaş'ın bu görüntüsü konuştuğu bir arkadaşının çektiği videodan alındı.

SON GÖRGÜ TANIĞI: EVSİZ GİBİYDİ

Umut Altaş, çalışma süresi bitince uzatmak için başvurdu ve 2 yıl ek süre daha aldı. 2025 başında New York'ta görüldü. New York Astoria'da, daha önce kısa süre çalıştığı pizzacıya giderek eski çalışma arkadaşlarından pizza istedi. Parası olmadığı anlaşılan Altaş'a ücretsiz pizza verildi. Altaş, pizzacıdaki telefonu kullanarak Türkiye'yi de aradı. Bu görüşmenin, ocak ayı başında babasıyla yaptığı ortaya çıkan görüşme olması mümkün. AKŞAM'ın konuştuğu pizzacıdaki eski iş arkadaşları o günle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sokaklarda yaşayan biri gibiydi. Saçı sakalı uzundu. Kirliydi. Çok gergin ve korkutucu bakıyordu. Daha önce gördüğümüz kişi değildi. Gözlüğü yoktu."

Altaş'ın en yakın zamanda bir araya geldiği bir kişi de, mart ayı diye hatırladığı bir tarihte, ailesiyle konuştuğunu ve konuşmalarından psikolojik sorunlar yaşadığının anlaşıldığını belirtti.

BİRLİKTE İLK KARE

ABD'deki kaynaklar, Altaş ile eski Tunceli Valisi'nin oğlu Türkay Sonel'n birlikte görüldüğü bir fotoğrafı da AKŞAM ile paylaştı. Fotoğraf Umut Altaş'ın doğum günü partisinde çekilmiş. Sonel, aynı fotoğrafı, 4 Nisan 2025'te de bir arkadaşıyla paylaşmış.

Gülistan Doku'nun en son görüldüğü bölgeden Türkay Sonel'in otomobiliyle 4 kez geçtiği anlar PTS kamerasına yakalanmış; yanında da Umut Altaş'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: KİLİT İSİM O

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Altaş'ın yakın zamanda Türkiye'ye iadesini beklediklerini belirtmiş ve "Umut Altaş kritik, kilit bir isim. Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" demişti.

Altaş'ın, halen tutuklu bulunan babası Celal Altaş'a 9 Ocak 2026'da mesaj atarak para istediği, babasının ise "Daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri ver" demesi üzerine "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim. Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" dediği ortaya çıkmıştı.

Altaş'ın ABD'de yaşayan ağabeyi Sidar Altaş da, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüntülü görüşmede, kardeşinin kendisine, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in "Kız hamile kaldı kafasına sıktım" dediğini belirtmişti.

Tutuklanan baba Celal Altaş'ın firari oğluyla mesajlaşmaları deşifre olmuştu.