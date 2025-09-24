İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Adalet Bakanı Tunç, 11 ilin baro başkanı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 ilin baro başkanlarıyla görüştü.

24 Eylül 2025 Çarşamba 21:37
Adalet Bakanı Tunç, 11 ilin baro başkanı ile bir araya geldi
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat Barosu Başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, avukatlar için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Baro başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

