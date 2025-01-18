Adalet Bakanı Tunç, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Amasya Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Amasya Valisi Önder Bakan ile bir süre görüşen Tunç, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Tunç, daha sonra Amasya Adliyesi ve Amasya Barosunu ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Baro Başkanı Hakan Subaşı ile sohbet eden Tunç, adliye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile partililer eşlik etti.