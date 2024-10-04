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Adalet Bakanı Tunç, Bakü'de temaslarda bulundu: Adli işbirliği masada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Başsavcı Kamran Aliyev ve Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'la görüşmeler gerçekleştirdi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, Bakü'de temaslarda bulundu: Adli işbirliği masada
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Bakan Tunç, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'le bir araya geldi.

Azerbaycan Başsavcılığını da ziyaret eden Tunç, Başsavcı Kamran Aliyev'le görüştü.

Tunç, temasları kapsamında Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'la da görüşme gerçekleştirdi.

ADLİ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

Temaslarda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin mevcut durumu ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler müzakere edildi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Tunç, sabah da mevkidaşı Farid Ahmadov'la bir araya gelmişti.

Tunç ve Ahmedov, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atmıştı.

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