Adalet Bakanı Tunç: Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz

Tunç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Şehir merkezinde esnafı ziyaret eden Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle bir araya geldi.

Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, AK Parti döneminde kentte önemli eserlerin yapıldığını söyledi.

Bakan Tunç, Bayburt'u daha da ileriye taşıyacak önemli projelerin devam ettiğini belirterek, "Bunlardan biri Erzurum ile Bayburt arasındaki Kop Tüneli. Açıldığında buradaki kara yolu trafiğini çok rahatlatacak önemli bir proje, ulaşımı kolaylaştıracak. Diğer yandan Bayburt Havalimanı bölgeye hizmet edecek. Gurbetteki Bayburtluların İstanbul'dan, Avrupa'dan çok daha rahat ulaşabilecekleri bir memleket olacak." diye konuştu.

Bayburt Adliye binasının temel atma törenine de katılacağını aktaran Tunç, yöre mimarisine uygun, uzun yıllar hizmet verecek adliye binasının yapımının 1,5 yılda tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Tunç, AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğuna işaret ederek, "İktidarda uzun yıllar bu derece kalabilen başka bir parti olmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetkiyi verdi millet. En uzun süre demokrasi tarihimizde iş başında kalan lideri olarak tarihe geçti. Dünya siyaset tarihinde de örneği yok. Yüzde 85 gibi yüksek bir katılımla seçimlerin yapıldığı ve art arda 23 yıl boyunca her seçim yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanabilen dünya demokrasilerinde başka bir örnek yok." ifadesini kullandı.

- "BİZ BU MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yıldır kesintisiz bir eser siyaseti yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, milletin hissiyatına tercüman olunması nedeniyle AK Parti'nin uzun yıllar iktidarda kaldığını dile getirdi.

Bakan Tunç, milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemek için mücadele ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kutlu yürüyüşü 23 yıllık süre içerisinde durdurmak isteyenler oldu. Gerek içeriden, gerek dışarıdan türlü türlü saldırılarla karşı karşıya kaldık. Parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Sokak kalkışmalarına giriştiler. Gezi Olayları'nı çıkardılar. Masa başında emniyet, FETÖ, yargı darbesiyle hükümeti devirmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak istediler. Onu yapmak isteyenlerin bir emelleri vardı. Türkiye'yi güçsüz düşürmek, yabancıya muhtaç etmek ve bölgesel planlarını küresel güçlerin daha kolay gerçekleştirebilmelerini sağlamaktı bütün amaçları ama milletimiz buna müsaade etmedi. Her güçlükte, her zorlukta millet yolumuzu açtı ve 'durmak yok, yola devam' dedi. Dolayısıyla biz bu millet için ne yapsak azdır."

Tunç, 15 Temmuz'da milletin bağımsızlığına sahip çıktığını, darbecileri yargının huzuruna çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da inşallah milletimizle beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu yapabilmek için özellikle terörden kurtulmak, terörü tarihe gömmek ve çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe daha güvenli hazırlayabilmek için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle iktidara gelir gelmez, Türkiye'de normalleşmenin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin daha da tahkim edilmesi, hak arama yollarının açılması anlamında çok büyük reformlara imza attı. 2005 yılında Diyarbakır'da yapmış olduğu o tarihi konuşmada, 'Biz bu sorunun farkındayız ve çözeceğiz, terörü aradan çıkaracağız, fitneyi yok edeceğiz ve birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz' demişti. Bunu sadece sözle değil, icraatıyla da göstererek teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırmanın mücadelesini verdik."

- "TARİHİ BİR SÜRECE DOĞRU İNŞALLAH ADIM ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmaları da hatırlatan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı konuşma, 'İç cepheyi güçlendirelim, bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri çıkaralım' sözlerinin ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrı ve sonrasında başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber terör örgütünün feshi ile ilgili açıklamalar, silah bırakma sürecinin başlaması ve Mecliste 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kalıcı olmasıyla ilgili olarak parlamentonun, milletvekillerimizin, milli iradenin tecelligahı olan Meclisimizin bu sürece büyük bir uzlaşmayla sahip çıkması ve bu noktada inşallah terörün artık tamamıyla tüm unsurlarıyla gerek içeride, gerek dışarıda bütün eylemlerini sona erdirerek kendini tam anlamıyla feshetmesiyle birlikte tarihi bir sürece doğru inşallah adım atıyoruz." sözlerini sarf etti.

Tunç, milletin istemediği hiçbir adımı atmayacaklarını dile getirerek, "Bu noktada süreci sabote etmek isteyenler, bu sürecin kalıcı olmasını istemeyenler, geçmişte olduğu gibi yine terörün hortlamasını isteyenler elbette ki Türkiye'nin, milletimizin aleyhinde tuzak kurmak isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz. Milletimizin menfaatine olan konuları ele almaya, bir bir çözmeye devam edeceğiz. Milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Şehit ailelerimizi incitecek, onları rencide edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız." görüşünü paylaştı.

- "BUGÜN YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ"

Bakan Yılmaz Tunç, "Ülkemizin, etnik kökeni ne olursa olsun, farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar bir zenginlik olarak kabul edilerek, birlik beraberliğimizi daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah." dedi.

Türkiye'nin fiziki kalkınması noktasında çok mesafe alındığına işaret eden Tunç, 23 yıldır 81 ilden en ücra köylere kadar eserler ürettiklerini belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz dur durak bilmeden çalıştığını vurgulayarak, eser siyasetiyle ilmek ilmek ülkeyi dokuduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, Türkiye'nin üniversiteler, barajlar, tüneller, organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalar, savunma sanayisi eserleri, milli enerji hamleleri ve doğal gazdan petrole varıncaya kadar her konuda ileriye gittiğini ve daha da ileriye gideceğini aktardı.

Sadece Türkiye'nin alt ve üstyapısındaki fiziki kalkınmayla kalmadıklarını anlatan Tunç, "Türkiye'nin demokratik kalkınmasını da sağlamak ve milli iradeyi daha da tahkim etmek ve milli iradeye karşı saldırılara karşı daha dayanıklı olabilmek, darbeci, vesayetçinin bir daha bu ülkede ortaya çıkmaması için önemli yapısal reformları hayata geçirdik." diye konuştu.

Anayasa'da milletin onayıyla gerçekleşen reformların, küçümsenecek reformlar olmadığını dile getiren Tunç, yıllar içinde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

"Geçmişte yargı daha bağımsızdı" söylemlerini hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:



"Geçmişteki yargıyı da tabii ki hatırlıyoruz, hatırlamak bile istemiyoruz aslında. Bu ülkenin seçilmiş Başbakanını, bakanlarını darağacına gönderen, 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen yargı bağımsız bir yargı mıydı, 27 Mayıs yargısı? Bu anlayışı kim ortadan kaldırdı? Recep Tayyip Erdoğan ortadan kaldırdı. 'Bir sağdan, bir soldan astık' diyen 12 Eylül yargısını, bu anlayışı kim ortadan kaldırdı? AK Parti kaldırdı, Recep Tayyip Erdoğan, milletimiz kaldırdı. 28 Şubat'ta postmodern darbecilerin karşısında hazır olda duran yargı anlayışı hukuk muydu? Üniversitede birinci olan kızlarımıza başörtülü diye diplomaları verilmediğinde, kürsülerden yaka paça indirilirken yargı niye o indirenlere hesap sormadı? O özgürlüğü savunanlara hesap sordu, partisini kapatmaya çalıştı. 15 Temmuz gecesinde milletimiz meydanlarda ülkesine sahip çıkarken, canı pahasına mücadele ederken bu ülkenin yargısı da hakimi, savcısı evde oturmadı. Gitti adliyelere o darbecileri kıskıvrak yakaladı, gözaltı yaptı, milletin huzurunda hesap vermelerini sağladı. İşte aradaki fark bu. Bugün yargı bağımsız ve tarafsız. Milli iradeye, demokrasiye, demokratik hukuk devletine saygı duyan, darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hırsızlık yapandan da hesap soran bir yargıya kavuştu. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda, gerek demokratik kalkınma, gerek ekonomik kalkınma anlamında büyütmeye devam edeceğiz."

Pandemi, 6 Şubat depremleri ve bölgede yaşanan savaşların ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Tunç, halkın alım gücünü tekrar eski haline getirmek için büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.

Hep beraber memurun, emeklinin, işçinin alım gücünü arttırmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "2028'e doğru yaklaştığımızda, milletimizin refahını daha da arttırmış, kalkınma hamlelerini daha da hızlandırmaya devam eden ve dış politikada da güçlü, dirayetli, mazlumun hakkını savunan, Gazze'nin, Filistin'in hakkını daha güçlü savunabilen bir Türkiye olarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşallah inşa edeceğiz. Bunu milletimizle beraber yapacağız." ifadesini kullandı.

Gönül zengini insanların diyarı Bayburt'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği veren illerin başında geldiğini anımsatan Tunç, Bayburtlulara destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Tunç, kentteki temasları kapsamında MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal'ı da ziyaret etti.