Adalet Bakanı Tunç: Bulgaristan ile işbirliğimiz bölgesel güvenliğe katkı sağlıyor

Tunç, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen, Bulgaristan Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, müttefik ve dost ülke Bulgaristan'la çok yönlü ve derinlikli ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında ticaretten güvenliğe, enerjiden ulaşıma, turizmden çevreye pek çok kritik alanda kesintisiz iletişim ve işbirliğinin bulunduğunu belirten Tunç, "Bulgaristan'da yakın zaman önce kurulan yeni hükümetle birlikte önümüzdeki dönemde diyaloğumuzu üst düzey ziyaretlerle de taçlandırmayı temenni ediyoruz. Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğümüz ortak çabaların sonuç verdiğini görmek memnuniyet verici." diye konuştu.

Dünyanın en yoğun ikinci kara sınır kapısına sahip iki sınır komşusu olarak, işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Tunç, "Bulgaristan ile karşılıklı güven ve anlayışa dayanan işbirliğimiz, bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkı sağlıyor. Kıyıdaş NATO müttefikleri olarak Romanya'yla birlikte geçen yıl hayata geçirdiğimiz Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, bölgemizde barışın, refahın ve istikrarın korunmasına yönelik olarak çabalarımızı sürdürme konusundaki kararlılığımızın güzel bir örneğini teşkil ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Tunç, Bulgaristan'daki soydaşların, ilişkilerin insani ve kültürel boyutu bağlamında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydederek, soydaşların, ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında sorunsuz devam eden adli ve hukuki işbirliğinin sürdüğünü aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan ile çok boyutlu işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlıyız ve aynı yaklaşımı Bulgaristan makamlarının da paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dost Bulgaristan halkına, Türk hükümeti ve Türk halkı adına en iyi dileklerimi sunuyor ve tüm Bulgaristan halkının milli gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Türkiye-Bulgaristan dostluğu."