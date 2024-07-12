Adalet Bakanı Tunç: Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, Bosna Hersek'te yıkılan birçok eser ayağa kaldırıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Sinan Bey Camisi törenle ibadete açıldı.

Bakan Tunç, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersek halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini, Srebrenitsa'daki soykırımda katledilenlere rahmet dilediğini söyledi.

Türk ve Bosna Hersek halkının ortak bir tarihin ve güçlü bir kültürün mensupları olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

"İslamiyet'in simgesi, medeniyetimizin sembolü ve Bosna Hersek'in kadim bir değeri olan camimiz yeniden imar edilerek ibadete açılıyor. Bosna'da 1992-1995'teki savaşta binlerce insan şehit edildi, soykırıma tabi tutuldu, giden şehitleri geri getiremiyoruz, onlar ölümsüz, mekanları cennet olsun. Savaşta (Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki savaş) maalesef kültürel değerlerimiz, tarihi eserlerimiz, Sinan Bey Camisi gibi birçok vakıf eseri tahrip edildi, yıkıldı, yakıldı. Bize düşen bu tarihi mirasa sahip çıkmak, atalarımızın eserlerini yeniden ayağa kaldırmak ve bununla ilgili olarak da son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Bosna Hersek'te yıkılan birçok eser ayağa kaldırıldı."

Bosna Hersek'teki savaşta 600'den fazla caminin yıkıldığını aktaran Tunç, eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için Bosna Hersek'e destek verdiklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te birçok eserin yeniden yapıldığını, restore edildiğini dile getiren Tunç, "Türk-İslam kültüründe camiler, birden çok fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu kapsamda camiler hem ibadethanedir hem de eğitim yeridir. Camiler, insanların cem olduğu, kardeşliklerini pekiştirdiği yerlerdir." ifadesini kullandı.

- "SİNAN BEY CAMİSİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİĞİMİZ BİR MERKEZ OLACAKTIR"

Sinan Bey Camisi'ni aslına uygun olarak inşa ettiklerini aktaran Bakan Tunç, Bosna Hersek'teki Müslümanların buradan faydalanabileceğini söyledi.

Tarihe sahip çıkmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Bu cami, sadece taştan ibaret değil, bu kutsal mekanın gönüllerimizin huzur bulduğu, ruhlarımızın beslendiği bir mekan olacağına yürekten inanıyorum. Sinan Bey Camisi, ibadetimizi yerine getirdiğimiz, dualarımızı ettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir merkez olacaktır. Bosna Hersek'in hoşgörüsünü ve zengin kültürel mirasını yansıtan bu cami, toplumumuzun her kesiminden insanları bir araya getirecektir. Bu cami ibadetin yanında eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler için de bir platform olacaktır."

Cajnice şehrinde 1570'te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla ortadan kaldırılan tarihi caminin açılış törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra ülke içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.