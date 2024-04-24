Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;* Demoratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Yasalar teröre desteği suç sayar. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirisinde teröre müsaade edilmez. Bunlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
* Demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir.
* Eğer böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun
* Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek
* Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir