Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

* Demoratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Yasalar teröre desteği suç sayar. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirisinde teröre müsaade edilmez. Bunlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir.

* Eğer böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun

* Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek

* Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir