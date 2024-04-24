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  • Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
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Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye yönelik kapatma davası tartışmalarıyla ilgili, 'Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.' dedi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

* Demoratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Yasalar teröre desteği suç sayar. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirisinde teröre müsaade edilmez. Bunlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir.

* Eğer böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun

* Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek

* Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • DEM Partili belediyeler
  • Teröre karşı tavır

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