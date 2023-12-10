İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanı Tunç: insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır
Güncel

Adalet Bakanı Tunç: insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 12:55 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır
ABONE OL

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her insanın, başta yaşam hakkı olmak üzere bütün temel haklarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye'de son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmek için sessiz devrim niteliğinde çok sayıda reformu hayata geçirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır. Ancak başta Filistin olmak üzere çoğu bölgede insan haklarının ayaklar altına alınması, insanlığın geleceği için endişe vericidir. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle."

Bakan Tunç, Türkiye'de son 21 yılda insan hak ve özgürlükleri alanında yapılanların anlatıldığı, Gazze'de çocukların yaşadığı dramın da yer aldığı bir video paylaştı. Başörtüsü, azınlık hakları, nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında yapılan düzenlemeler, işkence, kadına şiddete karşı alınan önlemleri de içeren temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı çalışmaların aktarıldığı videoda, "Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.