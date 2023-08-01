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Adalet Bakanı Tunç, Sivrice depreminde evi yıkılan aileyi ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden 6 ay sonra Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan yeni konutlarına taşınan aileyi ziyaret etti.

AA1 Ağustos 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, Sivrice depreminde evi yıkılan aileyi ziyaret etti
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Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da Sivrice depreminde evleri yıkılan Saçı ailesiyle görüştü.

Aileyi depremden 6 ay sonra teslim edilen Güneykent Mahallesi'ndeki yeni konutlarında ziyaret eden Tunç, Mustafa Saçı, eşi Belkıs Saçı, çocukları Miraç ve Miray ile görüştü.

Tunç, ayrıca konutlarda yaşayan depremzedelerle de bir süre sohbet etti. Mustafa Saçı, ziyaret dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Tunç'a, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.

  • Adalet Bakanı
  • Elazığ Depremi
  • TOKİ Konutları

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