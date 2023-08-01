Adalet Bakanı Tunç, Sivrice depreminde evi yıkılan aileyi ziyaret etti

Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da Sivrice depreminde evleri yıkılan Saçı ailesiyle görüştü.

Aileyi depremden 6 ay sonra teslim edilen Güneykent Mahallesi'ndeki yeni konutlarında ziyaret eden Tunç, Mustafa Saçı, eşi Belkıs Saçı, çocukları Miraç ve Miray ile görüştü.

Tunç, ayrıca konutlarda yaşayan depremzedelerle de bir süre sohbet etti. Mustafa Saçı, ziyaret dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Tunç'a, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.