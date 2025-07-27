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Adalet Bakanı Tunç: Yeşil vatanı korumak kutsal bir sorumluluktur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin tüm imkanlarıyla mücadele ettiğini belirterek, yangınla savaşan görevlilere teşekkür etti. Öte yandan yeşil vatanı korumanın kutsal sorumluluk olduğunu belirten Bakan Tunç, yanan ağaçların yerine binlercesinin dikileceğini vurguladı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 19:34 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: Yeşil vatanı korumak kutsal bir sorumluluktur
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır. Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür. Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız. Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."

  • yılmaz tunç
  • orman yangınları
  • yeşil vatan

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