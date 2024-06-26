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  • Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin doğruluk payı yok
Güncel

Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin doğruluk payı yok

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin doğruluk payı yok
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Gazetecilerden gelen 9. Yargı Paketi'ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

ETKİ AJANI TARTIŞMALARI

"Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus" dedi.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Bakan Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade ederek, konunun yargıda devam ettiğini ifade etti. Tunç ayrıca, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" dedi.

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