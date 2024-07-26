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Adalet Bakanı Tunç'tan ABD Kongresi'ne alkış tepkisi: İnsanlığın yüz karası

Önce Öğrenci Platformunca Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır.' dedi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan ABD Kongresi'ne alkış tepkisi: İnsanlığın yüz karası
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Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Bakan Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok." diye konuştu.

"DÜNYANIN SESİ ÇIKMIYOR"

Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? Değil. 'Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına, demokrasiye saygılıyım.' diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız."

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah." ifadelerini kullandı.

  • ADALET BAKANI
  • yılmaz tunç
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