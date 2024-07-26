Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Bakan Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok." diye konuştu.

"DÜNYANIN SESİ ÇIKMIYOR"

Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? Değil. 'Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına, demokrasiye saygılıyım.' diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız."

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah." ifadelerini kullandı.