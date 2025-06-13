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Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, 'Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 13:55 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e sert tepki
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sadece bölge için değil, küresel barış ve istikrar için ciddi tehdit oluşturduğunu bir kez daha üzülerek gördüklerini kaydetti.

"Gazze'de 55 binden fazla masum sivili şehit eden İsrail'in, İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Tunç, İsrail'in, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini, bölgedeki gerginliği ve güvensizliği de derinleştirdiğini bildirdi.

Uluslararası toplumun hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili tutum sergilemesi gerektiğine işaret eden Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tür sistematik ve hukuk dışı eylemler, tüm dünyada güvenliği ve barışı tehdit etmektedir. İsrailli yetkililerin işledikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır. Adaletin tesisi, kalıcı barışın ön koşuludur. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili tutum sergilemesi şarttır. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır.

Türkiye olarak hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını savunmaya, İsrail'in işlediği suçların hukuk önünde hesabını vermesi için çabalarımızı tüm meşru uluslararası platformlarda sürdüreceğiz. Barışın, istikrarın ve insan onurunun hakim olduğu uluslararası düzen için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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