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Adalet Bakanı Tunç'tan televizyon dizisindeki sahneye tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Tunç, televizyon dizisinde ceza infaz koruma memurlarına yönelik sahnelere tepki gösterdi. Tunç, 'Memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez' dedi.

3 Aralık 2023 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan televizyon dizisindeki sahneye tepki: Kabul edilemez
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu" bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.

Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."

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