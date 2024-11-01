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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: Haberler gerçek dışıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yaptığı açıklamasında, 'Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır' dedi.

1 Kasım 2024 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: Haberler gerçek dışıdır
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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

DMM: İDDİA DOĞRU DEĞİL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı, dosyadan el çektirildi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

"Yenidoğan Çetesi davasında savcıya el çektirme veya görev değişikliği söz konusu değildir" açıklamasında bulunan DMM, "Yenidoğan Davasında sanıkların üzerine atılı suçlar Ağır Ceza Yargılamasını gerektirmektedir. Soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması sebebiyle ana soruşturma tamamlanarak dosya davanın görülmesi için Bakırköy Adliyesine tevdi edilmiştir. Bu sebeple ceza davasının kamu adına takibi için Bakırköy Adliyesindeki başka bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi vurgusu yapıldı.

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