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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuklarla bir araya geldi: Büyük Türkiye ile gurur duyacaksınız

Türkiye Noterler Birliğinde düzenlenen ‘Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları' paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuklarla bir araya geldi. Bakan Tunç, çocuklara hitaben, “Sizler güçlü Türkiye ile dünyada hep hakkaniyetin sözcülüğünü yapan büyük Türkiye ile gurur duyacaksınız. O günün bakanları cumhurbaşkanı sizler olacaksınız. Bizler inşa sürecini başlattık, bu inşa sürecini koruyacak olan dünyaya Türkiye damgasını vuracak olan sizler olacaksanız” dedi.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuklarla bir araya geldi: Büyük Türkiye ile gurur duyacaksınız
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Türkiye Noterler Birliğinde 'Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları' paneli düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile çok sayıda misafir katıldı.

Sözlerine, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününün önemine değinerek başlayan Bakan Tunç, böyle bir günde çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm çocukların 'Dünya Çocuk Hakları' gününü kutladı. Gündeme dairde açıklamalarda bulunan Tunç İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı saldırıları kınadı.

"12 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ"

İsrail'in Filistin'e karşı işlediği ve işlemeye devam ettiği insanlık dışı saldırılarıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Dünya'nın gözü önünde 12 binden fazla Filistinli şehit edildi ve bunun 5 bini çocuklardan oluşuyor. Masum siviller maalesef bombalanıyor. 1917 yılından bu yana toprakları işgal edilerek küçücük bir alana sığdırılan 2 buçuk milyon insan bir soykırımla topraklarını terk etmeye zorlanıyor. Bu bütün dünyanın önünde gerçekleşiyor. Bütün dünyanın, uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye olarak hep yüksek sesle karşı geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK TÜRKİYE İLE GURUR DUYACAKSINIZ"

Bakan Tunç, çocuklara hitaben, "Sizler güçlü Türkiye ile dünyada hep hakkaniyetin sözcülüğünü yapan büyük Türkiye ile gurur duyacaksınız. O günün bakanları cumhurbaşkanı sizler olacaksınız. Bizler inşa sürecini başlattık, bu inşa sürecini koruyacak olan dünyaya Türkiye damgasını vuracak olan sizler olacaksanız" dedi.

Anayasa'da çocuk haklarına ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili konuşan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Bizim medeniyetimiz dinimiz çocuklara çok önem verir. Son 21 yılda çocuk hakları ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik. Darbe anayasasında çocuk hakları yoktu, unutulmuş. Her şey vardı, çocuk hakları ile ilgili bir cümle yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2010 yılında Anayasamıza çocuk haklarını önerdi, Meclis kabul etti. 2010 Anayasa değişikliğinde de kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları pozitif ayrımcılık olarak düzenlendi. Meclis'te çocuk hakları komisyonu yoktu, kurulmasını sağladık. Çocuk güldüğü zaman dünya güler, çocuk ağladığında dünya ağlar. Çocuklarımızı korumadığımızda dünyamızı karartmış oluruz. Bütün çocuklar kardeştir, bütün çocuklar masumdur. Onları korumak ailelerinin birinci vazifesidir, tabii sadece aileye bırakılmayacak kadar çocuklar önemlidir. Çocukları korumak devletin asli görevidir."

Program Adalet Bakanı Tunç'un hitaplarının ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

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