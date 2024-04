Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz

Bayram namazını Çamlıca Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiye geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bayram namazını kılmak üzere Çamlıca Cami'ne geldi. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Tunç, açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı. Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik ve bayrama kavuştuk. Aziz milletimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramı, kardeşliğe vesile olmasını, dayanışmaya sevgiye, saygıya vesile olmasını niyaz ediyorum. Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların giderildiği, küskünlüklerin giderildiği günlerdir. Dayanışmanın, sevginin, kaynaşmanın arttırılması gereken günlerdir. Böyle bir Ramazan Bayramını idrak ediyoruz" dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Tunç, "Tabii bu bayram da maalesef bayram sevincimiz yine yok. Filistin'de, Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Maalesef 7 Ekim'den bu yana Filistin'de İsrail'in saldırılarında 37 binden fazla Filistinli şehit edildi. 70 binden fazla Filistinli yaralı. Dolayısıyla orada bir insanlık suçu işlendi ve işlenmeye de devam ediyor. Bu saldırganlıklara karşı dünyanın, uluslararası sistemin çare olamadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Bir asırdan bu yana uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarının hiçbirine bugüne kadar uymayan bir devlet söz konusu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 14 üyenin karşı oyuna rağmen bir ateşkes kararı alındı. Maalesef bu uygulanmadı. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 7 Ekim'den bu yana birkaç kez gündemine gelen bu saldırıların durdurulmasıyla ilgili önergeler hep Amerika Birleşik Devletleri'nin ret oyuyla karşı karşıya kaldı ve sonuçsuz kaldı. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararı da maalesef uygulanamadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi özellikle buradaki saldırganlar, buradaki insanlık suçunu, soykırım suçunu işleyenlerle ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Hatta 2019'da da başlayan bir soruşturma var uluslararası ceza mahkemesi başsavcısının. Yine bu 7 Ekim'den sonra da başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturmada da henüz bir davaya dönüşme söz konusu olmadı. Burada da uluslararası ceza mahkemesinin özellikle savcılık makamının da etkisizliğini hep beraber gördük. İsrail soykırım suçu nedeniyle uluslararası adalet divanına götürüldü. Orada da bir yargılama başladı. O yargılamada da Türkiye'nin de beyanda bulunduğu uluslararası adalet divanında devam eden yargılamada tedbir kararı verildi. Bu tedbir kararında da maalesef gerek ateşkes gerek insani yardımlarla ilgili önemli hususlar var. Maalesef bunlara da İsrail uymadı" diye konuştu.

"11 TANE İNSANİ YARDIM GEMİMİZ BUGÜNE KADAR FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE YARDIM ULAŞTIRDI"

Bakan Tunç, "Uluslararası hukuku tanımayan bir devlet. Dolayısıyla ona devlet demek de mümkün değil. Yani bir örgüt gibi bir asırdan bu yana devam eden bir durum söz konusu. Biz Türkiye olarak başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7 Ekim'den bu yana meydana gelen olaylarda büyük bir diplomasi çalışması sergiledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bölge liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi yoğun bir şekilde hemen hemen hepsiyle. Yine Dışişleri Bakanlığımızın sürdürdüğü diplomatik çalışmalar var. Bir an önce orada ateşkesin sağlanmasıyla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren bir ülke Türkiye. Başından beri Filistin davasını savunan bir ülkeyiz biz. Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda Birleşmiş Milletler kürsüsünde de Filistin'in hakkını, Filistin'in maruz kaldığı, Filistinlilerin maruz kaldığı, insanlık suçlarını hep ifşa eden bir lider. Dolayısıyla oradaki kesin ve kalıcı çözümün Türkiye olarak hem 67 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini hep söylüyoruz. Dolayısıyla orada Filistin bağımsız devleti kurulmadığı müddetçe bu sorunların devam edeceğini bir an önce Filistin'de bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması görüşünü hep savunmaya devam ediyoruz. 11 tane insani yardım gemimiz bugüne kadar Filistinli kardeşlerimize yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya da devam ediyor. İnsani yardımlar noktasında bir takım engelleme çalışmaları sergilenmeye çalışıldı İsrail tarafından. Ama tüm bunları aşma noktasındaki gerekli tedbirleri de Dışişleri Bakanlığımız, yetkili makamlarımız almaya da devam ediyor." dedi.