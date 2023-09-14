Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Bakan Tunç, ziyaret sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili açıklama yaparak, "Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildi" dedi.

"TANRIKULU İLE İLGİLİ DOSYA BAKANLIĞIMIZA GELDİ VE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ"



Sezgin Tanrıkulu'nu sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Bahsettiğiniz milletvekilinin ordumuza yönelik sözlerini kabul etmek ve hoş karşılamak mümkün değil. Ordumuzu karalayıcı, milletimizi, Mehmetçiğimizi rahatsız eden, canı pahasına bu ülkenin bütünlüğü için, birliği, beraberliği için ülke sınırlarımızı koruyan, güvenliğimizi sağlayan Mehmetçiklerimize bu cümlelerle hakaret etmek elbette ki tepki ile karşılaşır. Ve tepkiyle de karşılaştı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Bu soruşturma 301. maddenin 4. fıkrası gereğince Türk Ceza Kanunu'nda Adalet Bakanlığının iznine tabidir. İzin konusu ile ilgili dosya bakanlığımıza geldi ve soruşturma izni verildi. Bundan sonraki süreçte dosyayı Cumhurbaşkanlığımız meclise sevk edecek ve meclis bundan sonraki durumu takdir edecek" dedi.

"AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORUN BİZCE BİR DEĞERİ YOKTUR"



Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporuna da tepki gösteren Bakan Yılmaz Tunç, "Avrupa Parlamentosu'nun geçmiş raporlarında da bir takım eleştiriler olmuştu. 2022 Türkiye raporundaki ifadeler gerçekten Türkiye'nin hak etmediği sözler. Burada tek taraflı hazırlanmış, bir takım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden ve onların etkisiyle hazırlanan bir rapor olduğunu görüyoruz. Özellikle hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme yargı bağımsızlığı hakkındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye'de insan haklarına yönelik bütün çalışmaları görmezden gelerek, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasında ilerlemelerini hiç dikkate almayarak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek çok yanlış ve taraflı, objektiflikten uzak, herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. O nedenle bu raporun bizce bir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.