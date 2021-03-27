İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2021 Cumartesi / 14 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi
Güncel

Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından güncellenen Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:21
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca UNCITRAL 2. Çalışma Grubu'nun 22-26 Mart'ta yapılan 73. oturumunda sunum yapıldı.

Sunumda, Türkiye'nin ara buluculuk kapsamında kaydettiği gelişmeler ile Singapur Konvansiyonu'nun iç hukuk onay süreci üzerinde duruldu. Ayrıca, 2013'ten bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta ara buluculuğun uygulandığı, bu uyuşmazlıkların yüzde 70'inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

UNCITRAL Arabuluculuk Kuralları kapsamında, ara buluculuk sürecinde tarafların çözüme ulaşma noktasında sıkıntı yaşamaları halinde, ara bulucu tarafından teklif edilecek son bir çözüm önerisinin uyuşmazlıkların çözümüne katkı sunacağı vurgulandı.

Ayrıca, ara buluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda, ara bulucu veya taraflarca yapılacak deklarasyonun yazılı olması gerektiğine işaret edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.