Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:21

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca UNCITRAL 2. Çalışma Grubu'nun 22-26 Mart'ta yapılan 73. oturumunda sunum yapıldı.

Sunumda, Türkiye'nin ara buluculuk kapsamında kaydettiği gelişmeler ile Singapur Konvansiyonu'nun iç hukuk onay süreci üzerinde duruldu. Ayrıca, 2013'ten bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta ara buluculuğun uygulandığı, bu uyuşmazlıkların yüzde 70'inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

UNCITRAL Arabuluculuk Kuralları kapsamında, ara buluculuk sürecinde tarafların çözüme ulaşma noktasında sıkıntı yaşamaları halinde, ara bulucu tarafından teklif edilecek son bir çözüm önerisinin uyuşmazlıkların çözümüne katkı sunacağı vurgulandı.

Ayrıca, ara buluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda, ara bulucu veya taraflarca yapılacak deklarasyonun yazılı olması gerektiğine işaret edildi.