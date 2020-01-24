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FETÖ'cü Erdem'in iadesi istendi

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.

24.01.2020  18:09 - Güncelleme: 24.01.2020  18:14

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