Adalet Bakanlığı genel af ne zaman çıkacak? 2023 af yasası kimleri kapsıyor son dakika?

2023 af yasası kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açık ve kapalı cezaevinde olan mahkumlara ilişkin önemli kararlar alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonda görüşülen kanun teklifinin detaylarını duyurdu. Peki 2023 af yasası kimleri kapsıyor son dakika? Adalet Bakanlığı genel af ne zaman çıkacak? İşte kanun teklifinde yer alan maddeler

ADALET BAKANLIĞI GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün hükümlüler ile ilgili kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç genel af ile ilgili, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

2023 AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR SON DAKİKA?



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklife göre;

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek.

Görüşülen teklife göre kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini çeken ve istenen şartları sağlayan hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek."