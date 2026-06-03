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Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini belirten Gürlek, "Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlara, "https://pgm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

  • adalet bakanlığı
  • ünvan değişikliği sonuçları
  • adalet bakanlığı görevde yükselme sonuçları

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