18 Mart 2021 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:36

Adalet Bakanlığı kura sonuçları dün yapılan çekilişle belirlendi. Asıl ve yedek isimlerin belirlendiği Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesinde ismini sorgulamak isteyen bireyler için Adalet Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizdeki bağlantı üzerinden ulaşabilirler. Adalet Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranına TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi girişi yaparak Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesinde adınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda düzenlendi. İŞKUR üzerinden alınana başvurularda 1442 temizlik görevlisi için Adalet Bakanlığı kura sonucu noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi belirlendi. İşte Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi Kura Sonuçları ve Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Sürekli İşçi Kura Sonuçları sorgulama sayfası...

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi. Adalet Bakanlığı personel alımı listesi Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı sınucunda İŞKUR kura çekiminde isimleri belirlenen personelin 1.287'si sürekli işçi temizlik görevlisi alımı alanında yapılacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı sınucunda İŞKUR kura çekiminde isimleri belirlenen personelin 1.287'si sürekli işçi temizlik görevlisi alımı alanında yapılacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı listesinde adı çıkan adayların, Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir.