Adalet Bakanlığı, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacağı da belirtilmişti. Adalet Bakanlığı memur alımı duyurusunun ardından Adalet Bakanlığı memur alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE sözlü sınav konuları neler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Kadrolara başvurular 1 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz'da sona erdi. Sonuçların açıklanması ile birlikte gözler sözlü sınavlara çevrildi.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 09/09/2019 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

SINAV ŞEKLİ:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI CTE SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.