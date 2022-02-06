6 Şubat 2022 Pazar 14:42 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 14:42

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500 ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 kişi olmak üzere 12 bin 933 personel alımı yapacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozbağ Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin branş dağılımını da bir tablo ile paylaştı.

Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563,

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Alım ile ilgili resmi ilan yayımlandığında haberimizde yer alacaktır.