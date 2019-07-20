‘Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımları hangi şehirlerde yapılacak?’ sorularına binlerce vatandaş tarafından yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımına başvuruda bulunan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. KPSS’den en az 70 almaları gereken adaylar, daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Sözlü sınav da, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da gerçekleştirilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre,Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı için: Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SON ERDİ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında yapılıyor.

Adayların başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapıldı. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle:

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.

SÖZLÜ SINAVLA 171 PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımında bulunacak.

İlama göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İnfaz Koruma Memuru olabilmek için bilimum aşağıdaki kriterlere uygun olmak gerekmektedir.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)