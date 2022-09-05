İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2324
  • EURO
    18,0493
  • ALTIN
    1000.62
  • BIST100
    3411.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştiğini açıkladı
Güncel

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştiğini açıkladı

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi'nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.

YENİ İSMİ 'MARMARA CEZAEVİ' OLDU

Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.