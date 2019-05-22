Adalet Bakanlığı'ndan 11 bin personel alımı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamüt Gül son dakika açıklamasıyla, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI 11 BİN 78 PERSONEL ALINACAK

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel eksikliğinin giderilmesi noktasında Adalet Bakanlığı'nın çok yakında ilana çıkacağını ifade eden Bakan Abdülhamit Gül, açıklamalarında personel alımına yönelik daha fazla detay vermedi. Bu haber kamuoyuna duyuruldu ve şu anda çok sayıda aday için meraklı ve heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Adalet Bakanlığı memur alımlarında, hangi kadrolara alım yapılacak, ilan ne zaman yayımlanacak merak konusu... Bilindiği üzere uzunca zamandır Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine memur alımları bekleniyor. Bu konuda zabıt katibi, İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden memur alımlarının Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine yapılması beklenmektedir. Adalet Bakanlığı personel alımları yüz binden fazla aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı, alım için yakın zamanda ilana çıkacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NE OLACAK?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

İNFAZ KORUMA MEMURU NASIL OLUNABİLİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

İNFAZ KORUMA MEMURLARI NE İŞ YAPAR?

Cezaevlerinde ve ıslah evlerinde toplum düzenine ayak uyduramamış kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları topluma kazandırmaya çalışan kişilere infaz koruma memurları denir.

PEKİ, İNFAZ KORUMA MEMURLARININ GÖREVLERİ TAM OLARAK NEDİR?

Cezaevlerine giren tutukluların üzerlerini ararlar ve bulunan kıymetli eşyaları güvende tutarlar,

Tutuklu ve hükümler hakkında kayıt tutarlar,

Tutuklu ve hükümlüleri koğuşa götürürler ve kapıları kilitlerler,

Koğuşları belli aralıklarla kontrol ederler,

Tutuklu ve hükümlülerin sayımını yaparlar,

Cezaevlerini ararlar ve içeri girmemesi gereken yasaklı maddeleri uzak tutarlar,

Cezaevlerinde çıkacak olayların büyümesine engel olurlar,

Cezaevi temizliğinden sorumludurlar.

GARDİYAN NASIL OLUNUR?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

GARDİYAN OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

Adalet ve CTE Memur Alımı - İlan Tarihi

Bilindiği üzere uzunca zamandır Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine memur alımları bekleniyor. Bu konuda zabıt katibi, İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden memur alımlarının Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine yapılması beklenmektedir.