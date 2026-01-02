İSTANBUL 8°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
  • Adalet Bakanlığından ''af'' iddialarına net yalanlama
Güncel

Adalet Bakanlığından ''af'' iddialarına net yalanlama

Adalet Bakanlığınca, basında yer alan 'af gibi düzenleme' haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 18:51
Adalet Bakanlığından ''af'' iddialarına net yalanlama
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

