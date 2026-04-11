  • Adalet Bakanlığı'ndan ''hızlı ve adil yargı'' dönemi: Lekelenmeme hakkı kalkan oluyor
Adalet Bakanlığı'ndan ''hızlı ve adil yargı'' dönemi: Lekelenmeme hakkı kalkan oluyor

Adalet Bakanlığı, daha hızlı ve etkin bir yargı sistemi için düğmeye bastı. Bakan Gürlek, 'Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz' dedi.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 15:42
Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından Bakanlık olarak gerçekleştirilen düzenlemeler ve geliştirilen uygulamalar ile ilgili açıklamada bulundu. Gürlek, lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaların en başta ayıklandığını, vatandaşların gereksiz yere yıpranmasının önüne geçtiklerini belirtti. Aynı zamanda Gürlek, hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasının sağlandığını bildirdi.

"LEKELENMEME HAKKI KAPSAMINDA DOSYALARI EN BAŞTA AYIKLIYOR, VATANDAŞLARIMIZIN GEREKSİZ YERE YIPRANMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz. Hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyoruz. Soruşturma ve dava süreçlerini hızlandırarak yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılıyoruz. Daha hızlı işleyen, daha adil ve vatandaş odaklı yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

