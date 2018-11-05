Adalet Bakanlığından 'Sıfır Atık Projesine' destek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bakanlığa geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Proje kapsamında Bakanlıkta yürütülen çalışmaları inceleyen Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki projeye destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaygınlaştırılması amaçlanan projenin sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Gül, çevreye sahip çıkmanın hem tabiata hem insanlığa karşı sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Yaşanabilir Türkiye bırakmayı hedefliyoruz"

"Bu kapsamda geri dönüşüm projesiyle hem ekonomiye hem de esas itibarıyla çevreye katkı sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir Türkiye bırakmayı hedefliyoruz." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığında Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm birimlerde personel görevlendirilerek Sıfır Atık Çalışma Ekibi kuruldu. Ekip periyodik olarak toplantılar yaparak süreci değerlendiriyor. Bakanlık ana bina ile ek binalarımız için de uygulama ekipmanları olan ayrıştırma kutuları ve atık kumbaraları temin edildi."

"Cezaevleri ve adliyelerde de yaygınlaştırılacak"

Gül, cezaevlerinde ve adliyelerde projenin yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla gerekli protokollerin de imzalandığını aktaran Gül, daha temiz, yeşil, çevreci bir anlayışı her yerde uygulayacaklarını söyledi.