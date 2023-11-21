Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.



AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.