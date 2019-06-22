Adalet çığlığına CHP sağır kaldı

Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’, CHP Genel Merkezi önünde tamamlandı. CHP Genel Merkezi’nde sona eren 200 kilometrelik yürüyüşün son bölümüne, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi ve aileleri ile CHP’li diğer belediyelerde işten çıkarılan işçiler ve binlerce Hak-İş’li emekçi katıldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. CHP’ye çağrı yapan Arslan, işçilerin iş başı yapmaması halinde yeni mücadele yöntemi geliştireceklerini söyledi.

TEHDİT VE SÜRGÜN

Arslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: CHP ve HDP’li belediye başkanları 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından henüz mazbatalarını almadan sendikalarımıza yönelik operasyon başlattılar. İşyerlerimize saldırıp üyelerimizi tehdit ettiler, sürgün ettiler. Sendikalarımızdan koparamadıkları arkadaşlarımızı işten attılar. Satılmış sendikalar zalimlerle işbirliği yapıyor. CHP, sesimizi duymuyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Talebimiz bu. Namus sözü verdi. Dedi ki, ‘bütün bunlara rağmen eğer bir sorun yaşarsınız, bir sıkıntınız olursa bana gelin, beni bulun’ dedi.

Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı ve biz de geldik. Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyorum. Biz geldik işimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen sözünüzün arkasında durun. Sözünüzü yerine getirin, masada imzalayalım, işimize dönelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu” dedi.

‘SÖZ NAMUSTUR’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde “Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne rağmen CHP’li belediye başkanları tarafından işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu’nun tüm bu yaşananlara karşı sessiz ve sağır kalması ise tepki çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu söz, yürüyüş boyunca işçilerin ve işçi sendikalarının da gündeminde oldu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan “Söz namustur diyorsunuz, sözünüzün arkasında durun” hatırlatmasında bulundu.

CHP SESSİZ KALDI

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, CHP’nin yürüyüşün son gününe kadar hiçbir şekilde bir karşılık vermemesinin şaşkınlık uyandırdığını söyledi. Özdemir, “Yani 2 ay oldu, bizi dünya duydu, herkes duydu ama ‘Söz namustur’ diyenler, Kur’an-ı Kerim’i öpenler, ‘Bir işçi zarar gördüğünde bana gelin’ diyenlerden şu ana kadar ses gelmedi” diye konuştu.

CHP, en üst seviyede söz vermesine rağmen 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 700 belediye işçisinin işine son verdi. Türkiye’nin değişik illerindeki CHP’li ve HDP’li belediyeler baskı ve zorla 14 bin 900 işçinin sendika değiştirmesini sağladı.

DESTEK YAĞDI

Emek ve Adalet yürüyüşüne toplumun her kesiminden destek verildi. Memur-Sen de bu desteği veren STK’lar arasında yer aldı. Eylemin 10.gününde yürüyüşe, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika üyeleri de katıldı. Emek ve Adalet Yürüyüşünde, binlerce emekçi “İşçi-Memur Omuz Omuza” sloganları atarak CHP’li belediyelerin baskılarını protesto etti.