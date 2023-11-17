Adalet Tunç: 750 günde bitecek dava 168 günde tamamlanacak

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kentteki temasları çerçevesinde ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yılmaz Tunç, toplantı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"KİLİS'TE DE YARALARIN SARILMASI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığını belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Kilis'te yapılan yatırımlarla ilgili biraz önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda değerlendirmelerde bulunduk. Deprem sonrası yapılan çalışmaları ve Adalet Bakanlığı'nın özellikle yargı hizmetleri ve adalete ilişkin yatırımlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Ben öncelikle valimize ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 6 Şubat tarihinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük depremi olarak tarihe geçen o felaketin ardından Kilis'te de yaraların sarılması mücadelesi devam ediyor. Her deprem bölgesi bizim, kabinemizin, Cumhurbaşkanımızın hep birinci önceliği oldu. Bütün kabine toplantılarında ilk önceliğimiz deprem bölgesinde gerçekleştirilen 11 vilayetimizde şehirlerimizin yeniden inşası ile ilgili yapılan çalışmalar hep gündemimizde oldu. Bu anlamda da depremden bu yana şehirlerimizin yeniden inşası süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"HASAR GÖREN KAMU BİNALARI VE ADLİYE BİNALARIMIZIN İNŞA SÜREÇLERİ DE DEVAM EDİYOR"

Deprem sonrası devam eden kalıcı konut inşaatları ile ilgili de konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Tabii 680 bin konutun bir yıl içerisinde inşa edilip hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili süreç başladı. Ve bu süreç bütün illerimizde kesintisiz bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasar gören kamu binalarımız, adliye binalarımızın inşa süreçleri de devam ediyor. Kilis'imizde de 4 bin 552 ağır hasar gören binamız vardı. Şuan itibariyle bu binaların yüzde 903'ü temizlenmiş durumda ve geri kalanda hızlı bir şekilde ağır hasarlı binalar yıkılarak yerlerine yenilerin yapılması ile ilgili süreçler devam ediyor. Kilis'te 11 vatandaşımız vefat etmişti. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar böyle felaketler ülkemize, milletimize yaşatmasın diyorum. Kilis'te de kalıcı konutların çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Valimizden aldığımız bilgiye göre 700'e yakın konutun inşası önümüzdeki ay tamamlanacak ve Cumhurbaşkanımızın inşallah Kilis ziyaretiyle hak sahiplerine teslim edilecek. Bu konuda herhangi bir aksama olmadan süreç devam ediyor" dedi.

"YARGI HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN BİN HAKİM, 984 BİLİRKİŞİ, 550 ADLİ TIP PERSONELİ GÖREV YAPTI"

Deprem sonrası 11 vilayette yargı hizmetlerinin aksamaması için çalıştıklarını belirten Bakan Tunç, "Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığımız da özellikle 11 vilayetimizde yargı hizmetlerinin aksamaması ile ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdük. 120 sayılı olağanüstü hâl kararnamesi, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile özellikle yargı hizmetleriyle ilgili yayınlanan kararname sonrası yargı hizmetlerinin aksamaması, vatandaşlarımızın bir hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri ihtiva eden kararname doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmiştik. Adalet Bakanlığı olarak da depremin ilk andan itibaren gerek bilirkişilik konusunda gerek Adli Tıp'ımız gerekse delil tespitleri noktasında yoğun bir çalışma içerisine girmiştik. Bölgeye değişik illerden bin hâkim ve savcımız gelmişti. 984 bilirkişi görevlendirilmişti. Bölgede yine 550 civarında da Adli Tıp personeli deprem sonrasında görevler yapmıştı. Kardeş Adliye projesiyle de diğer illerimizden bölgeye toplamda 8 bin 951 adliye personelini göndermiştik. Buralarda gece gündüz konteynerlerde yaşayarak, buradaki hizmetleri, delil tespiti çalışmaları, soruşturmaların yürütülmesiyle ilgili çalışmaları aksamadan yerine getirmişlerdi" ifadelerine yer verdi.

"DEPREM BÖLGESİNE EK 221 HÂKİM VE SAVCI ATAMASI YAPILDI"

Bölgede davaların aksamaması için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Tunç, "Yine bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını gerçekleştirmiştik. İkisi adli yargı istinaf mahkemesi olmak üzere ikisi de idari yargı istinat mahkemesi olmak üzere 4 adet bölge dairesi kurduk bölge adliye mahkemelerimizde. 131 tane de yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. Yine bölgeye 174 ilave hâkim ve savcı atamasını hâkimler savcılar kurulumuz gerçekleştirdi. 47 ilave de idari yargıya toplamda 221 hâkim ve savcımız ilave olarak bölgede atamaları gerçekleştirilerek hizmete başladılar" ifadelerini kullandı.

"12 BİN HÜKÜMLÜ BAŞKA İLLERE NAKLEDİLDİ"

Depremde hasar gören cezaevleri ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Tunç, "Depremde ağır hasar gören ceza infaz kurumlarımızdan 12 bin hükümlü başka illere nakledilmişti. O cezaevlerinin de inşa süreçleri devam ediyor. Deprem anında bizim infaz koruma memurlarından oluşan cezaevleri arama kurtarma ekiplerimiz de görev yaptı. Onlar da 326 kişilik özel ekiple özellikle Kahramanmaraş bölgesinde görev aldılar ve 49 vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak kurtardılar" dedi.

"ÖZELLİKLE YARGI HİZMETLERİNİN BÖLGEDE AKSAMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Deprem sonrası özellikle yargı hizmetlerinin aksamaması için deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı hizmetlerinin aksamaması için de bin 196 konteyner göndermiştik ve hızlı bir şekilde hasar gören Adalet binalarımızın onarımını gerçekleştirdik. Ağır hasarlı olan 15 adalet binamız vardı. Biz bunların hepsini yatırım programlarını alarak inşaat süreçlerini proje çalışmalarını başlattık. Bir kısmının ihalelerini gerçekleştirdik ve gecikmeksizin bu süreci de takip ediyoruz. Yine bölgede 253 adet adliye konutunun da yatırım programına alınmasını sağladık. Özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması, yıkım kararlarından, hasar tespitlerinden doğan idari davaların tıkanmaya meydan vermemesi için gerekli tedbirleri aldık" şeklinde konuştu.

"750 GÜNDE BİTECEK DAVA 168 GÜNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK, BÖLGEYE DIŞARIDAN BİLİRKİŞİ ATANABİLECEK"

Deprem bölgesine özel bir karar aldıklarını da açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, idari yargılama usulü ve bilirkişilik kanunlarına geçici birer madde ilavesini sağladıkların ve bunun TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Tunç, "Gaziantep'te yargı mensuplarımızın katıldığı deprem bölge toplantısı yaptık. O toplantıda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve görüşler doğrultusunda da yasal düzenleme gerektiren hususları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunduk ve iki önemli konuda yasal düzenleme gerçekleşti ve geçen haftadan itibaren de yürürlüğe girdi. Hasar tespitlerinden ve yıkım kararlarından doğan idari davalarda yeni bir usul, sadece geçici madde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde görülecek olan davalarla ilgili idari yargılama usulüne geçici bir madde ilavesini sağladı meclisimiz. Buradaki değerlendirmeler sonrasında çıkan görüş doğrultusunda normal süreçte 750 günde bitecek dava bu usulle 168 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yargı hizmetlerinin özellikle idari davaların yıkım kararlarını geciktirmemesi, şehirlerimizin yeniden inşa sürecini gecikmemesi anlamında önemli bir düzenlemeydi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aynı düzenleme içerisinde bilirkişilikle ilgili özellikle bilirkişi raporlarının gecikmemesi yargılamanın aksamaması önemli. Bu nedenle de bölge dışından bilirkişi atanabilmesi ile ilgili olarak da yine bilirkişilik kanunumuza geçici bir madde ekleyerek özellikle mevzuat bakımından deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu yasal düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirecek olan hakim ve savcılarımızla titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve burada şu ana kadar yargı hizmetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değil" dedi.

"KİLİS'E EK ADALET BİNASI VE 36 YENİ ADLİYE PERSONEL KONUTU YAPILACAK"

Depremden etkilenen Kilis'e özel çalışmalarla ilgili de bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle Kilis ile ilgili ise yeni bir adliye binasına ihtiyacımız olduğu ortada. Bu anlamda bizim de önceden bir hazırlığımız bir çalışmamız vardı. Kilis'te 2012 yılında yapılan adalet binası artık artan nüfusa cevap veremez hale geldi. Şimdi Kilis'e 11 bin 329 metrekare büyüklüğünde ek adalet binasının 2024 yılı etüt proje programına ve ardından da inşaat programına alınması ile ilgili yatırım programına teklifimizi sunduk. Ayrıca 2024 yılında Kilis'te adliye personelimiz için 36 yeni ilave konut projemizi de yatırım programına teklif ettik. Ayrıca son atamalarla Kilis'e 65 yeni adliye personeli ataması gerçekleştirdik" diye konuştu.