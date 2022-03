Adalet ve Merhamet yarışması sonuçlandı

İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri adalet ve merhamet üzerine birbirinden güzel sanat eserleri üretti. 447 okuldan 535 eserin katıldığı Adalet ve Merhametle Yarışmasında resim, şiir ve kısa film alanında ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tuzla İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (TİHMENDER) öncülüğünde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni Tuzla Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayında yapıldı. Sanatçı Hüseyin Goncagül'ün sunumuyla gerçekleşen törene ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları İhsan Erkul ve Abdulhalik Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Sarıyıldız, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ADALET VE MERHAMETİ GÜNDEMİMİZE ALMALIYIZ

Adalet ve Merhametle Yarışmasının ödül töreninde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yarışmaya 500 kadar eser gönderildiğini ve bunların iki şiarı kendine yol edinmeye çalışan öğrencilerin eserleri olduğunu belirterek, "Gençlere adalet ve merhamet üzerine bir şey söylememize gerek yok. Buradan ona çıkarıyoruz. Adalet ve merhameti biz yetişkinler olarak gündemimize almalıyız" dedi. Gençlerin sanatın en az bir dalıyla iştigal etmelerinin önemli olduğunu ve onlara daimî bir yol arkadaşı olacağını aktaran Ceylan, "Birbirinden güzel eserleri paylaşmış olan kardeşlerimin o pak alınlarından öpüyorum. Bütün büyüklerimizin de adalet ve merhametle kalmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ İKİ DEĞER

TİHMENDER Başkanı Ekrem Erdem de yarışma konusunun neden adalet ve merhamet olduğunu anlatarak, "Adalet ve merhamet insan olmanın iki mihenk taşı ve çağımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz en önemli iki değer. Geçmişten günümüze farklı dinler ve milletler tarafından temel ahlaki erdemler olarak kabul edilmiş ve hemen her medeniyette üstün birer davranış olarak bizlere tavsiye edilmiştir" dedi. Adalet ve merhamet olmaksızın yapılan her işin eksik ve yarım kalacağını belirten Erdem, "İnsanlara hatta her tür canlıya karşı adil ve merhametli olmak gerekir. Yaşam ancak bu şekilde anlamlı ve güzel olur. Bizler bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin dünyasında bu kavramların yer etmesine çalıştık" diye konuştu.

YILIN ŞİARI YARIŞMA OLDU

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 18. İmam Hatipliler Kurultayında belirlediği yılın şiarı adalet ve merhamet teması gençler ve çocuklar için bir yarışmanın konusu oldu. Toplumu ayakta tutan en temel kavramlardan olan adalet ve merhamet konularının önemini belirtmek amacıyla resim, şiir ve kısa film yarışması düzenlendi. Öğrencilerde adalet ve merhamet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada; şiir, resim ve kısa film türlerine olan ilgiyi arttırmak ve duyguların edebiyat, resim ve sinema türleri vasıtasıyla ifade edilmesini sağlamak da hedeflendi.

535 ESER YARIŞTI

Yarışmaya İstanbul genelindeki 447 okuldan 535 eser gönderildi. İlkokullardan 325 resim,

Ortaokul öğrencilerinden 197 şiir ve liseli gençlerin çektiği 13 kısa film arasından seçmeler yapıldı. Resim dalında; Pendik Abdurrahmangazi İlkokulundan Mustafa Emin Erdoğan birinci, Tuzla Barbaros İlkokulundan Ayda Nur Doğan ikinci, Bağcılar Özel Birikim Hayat İlkokulundan Mustafa Aras Akın üçüncü oldu. Şiir dalında Pendik Merkez İHO'dan Zeynep Karabulut birincilik, Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO'dan Muhammed Fatih Topçuoğlu ikincilik, Bakırköy İHO'dan Mert Samet Özçelik üçüncülük ödülüne layık görüldü. Kısa film dalında ise Başakşehir Akif İnan AİHL'den Halil İbrahim Başıbaş birincilik, Tuzla Yunus Emre AİHL'den Eyüp Han Mangan ikincilik, Pendik Ömer Çam AİHL'den Ertuğrul Çınar üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

İlkokulların resim, imam hatip ortaokullarının şiir ve imam hatip liselerinin kısa film dalındaki eserleriyle iştirak ettikleri yarışmaya 17 Ocak-25 Şubat 2022 tarihleri arasında eserler gönderildi. Ardından mart ayında eserler değerlendirilerek ödüle layık olanlar belirlendi. Düzenlenen ödül töreninde her üç kategoride birinci olanlar dizüstü bilgisayar, ikinci olan isimler tablet, üçüncü olan öğrenciler de bisikletle ödüllendirildi. Ödüllerin takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından tören, Grup Yürüyüş konseri ile sona erdi.