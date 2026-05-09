İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet yerini buldu! Özel bakımevindeki şiddet yargıya taşındı: 1 tutuklama
Güncel

Adalet yerini buldu! Özel bakımevindeki şiddet yargıya taşındı: 1 tutuklama

Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde hastalara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir.' açıklamasında bulunmuştu.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 00:16 - Güncelleme:
Adalet yerini buldu! Özel bakımevindeki şiddet yargıya taşındı: 1 tutuklama
ABONE OL

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da bazı çalışanların hastalara şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bakımevinde görevli mesul müdür ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli S.M, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler E.B, G.B. ve B.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirilmişti.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitinin yapıldığı, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup, tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

  • beylikdüzü özel bakımevi
  • bakımevi şiddet
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.