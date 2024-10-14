İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2693
  • EURO
    37,434
  • ALTIN
    2917.57
  • BIST100
    8714.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalılardan İBB önünde eylem: Taleplerimiz tehditle bastırılıyor
Güncel

Adalılardan İBB önünde eylem: Taleplerimiz tehditle bastırılıyor

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı 'azmanbüs' olarak adlandırılan elektrikli minibüslere ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı. Grup adına burada açıklama yapan Ayda Karasulu, 'İBB adalarda verdiği sözleri tutmuyor. Vadedilenler yerine getirilmediği gibi, her türlü bilgi alma girişimimiz, katılım taleplerimiz yalanlarla, trollerle, kolluk tehdidiyle bastırılıyor.' ifadelerini kullandı.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Adalılardan İBB önünde eylem: Taleplerimiz tehditle bastırılıyor
ABONE OL

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına burada açıklama yapan Ayda Karasulu, 25 Temmuz 2024'te UKOME'nin "Adabüs" adı verilen golf tipi araçların tescil süresini 1 yıl uzatma kararı aldığını öğrendiklerini aktardı.

Bu durumda Adalar'da "azmanbüsler"in kalması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirten Karasulu, "Adalar için yeni elektrikli araçlar üzerinde çalışıldığını duyuyoruz. Acil olarak Adalar'da ulaşımla ilgili bir çalıştay düzenlenmesini, yerel halkın hem tasarım hem de karar süreçlerine katılımının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

"TALEPLERİMİZ TEHDİTLE BASTIRILIYOR"

İBB'nin Adalar'da verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Karasulu, "Vadedilenler yerine getirilmediği gibi, her türlü bilgi alma girişimimiz, katılım taleplerimiz yalanlarla, trollerle, kolluk tehdidiyle bastırılıyor. Haklı katılım taleplerimiz yerine getirilmediği için ve Adalar'da sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım atılmadığı için yine ve yeniden Saraçhane'deyiz. Tüm Türkiye kamuoyunu 'hizmet' diyerek, 'toplu taşıma sağlıyoruz' diyerek manipüle eden ve yaya bölgesi bir cenneti araçlara boğan İBB'ye bir kez daha sesleniyoruz. Adalar'ın bütünü sit alanıdır ve yolları yaya yoludur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un her ilçesinde ve mahallesinde toplu taşımada araç yetersizliği olduğunu dile getiren Karasulu, şöyle devam etti:

"İstisnasız tüm bölgelerde metro, metrobüs, Marmaray gibi ana ulaşım ağlarına bağlantıları sağlayacak hatlarda ciddi eksiklikler varken, en işlek hatlarda bile otobüs sefer saatleri 40 dakikada bire düşmüşken, Büyükada'da her 2 dakikada bir minibüs seferi yapmayı nasıl açıkladıklarını soruyoruz. Tanesi yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğu bizzat İmamoğu tarafından beyan edilen bu pahalı araçlar neden Adalar'a dayatılıyor? Neden İstanbul halkına ana karada hizmet etmesi için İstanbul'un diğer ilçelerinde kullanılmıyor, soruyoruz. Amaç gerçekten halka hizmet mi, soruyoruz. Karar mekanizmalarına göstermelik değil, fiili katılımı talep etmek için halkın vergileriyle oluşan bütçenin şeffaf olmayan ihalelerle belli kişi ve şirketlere aktarılmasını önlemek için Saraçhane'deyiz."

"AZMANBÜSLER DERHAL ADALAR'DAN ÇEKİLMELİ"

Ayda Karasulu, taleplerini 10 bini aşan imzacı adına yinelediklerini belirterek, "Adalar'ın doğal ve kültürel dokusuna uymayan 'azmanbüsler' derhal Adalar'dan çekilmeli, ana karaya gönderilmelidir. Dayatmacı yöntem bir kenara bırakılarak Adalar'da katılımcı yöntem izlenmelidir. Adalar'da ulaşım ve ziyaretçi yönetim planları tasarım ve uygulama aşamalarında Adalılarla birlikte yapılmalıdır." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

  • Adalar Eylem
  • Elektrikli Minibüs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.