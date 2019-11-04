Adamotu nedir? Adamotu bitkisi zehirli mi, yan etkileri neler? gibi soruların yanıtları İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmelerinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Zehirli bir bitki olması sebebiyle çok dikkatli ve uzman kontrolünde kullanılması gerekiyor. Kontrolsüz kullanımı sonucu olaşabilecek başlıca zehirlenme belirtileri şu şekildedir; ağızda kuruluk, huzursuzluk, deride kızarıklık, hayal görme, uykuya dalma.. Adamotu bitkisi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADAMOTU NEDİR?

Adam otu dolgun kazık kökünün insan gövdesine, kol ve bacaklara benzetilmesi sebebiyle bu ismi almıştır. Ayrıca Abdüsselam otu, insan otu ve adem otu olarak da halk arasında kullanılmaktadır.

ADAMOTU BİTKİSİ ZEHİRLİ Mİ, YAN ETKİLERİ NELER?

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur.

Daha ileri aşamalarında ise nefes darlığı ve ölüme varan sonuçlar görülebilir. Bu yüzden adam otu mutlaka uzmanların gözetiminde kullanılmalıdır. Etkileri görüldüğünde derhal kullanımı bırakılmalıdır.