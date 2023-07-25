Adana beşik gibi sallanıyor! 5,5 şiddetinin ardından 20'den fazla deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

08.44'te meydana gelen depremin ardından en büyükleri 4,4, 3,9, 3,5 şiddetinde olmak üzere 20'den fazla sarsıntı meydana geldi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN ADANA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: CAN VE MAL KAYBINA YÖNELİK HERHANGİ BİR İHBAR YAPILMAMIŞTIR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

DEPREM 3 EVİ YIKTI



Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eskimantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Öte yandan, deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü. Kabaktepe Mahallesi'nde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi.