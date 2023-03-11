Adana Büyükşehir Belediyesi MHP'li diye işten çıkardı: Otizmli oğlumdan nasıl helallik alacaksınız?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon kanalında "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP seçmeniyle helalleşeceğiz" sözlerine 15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li Başkan Zeydan Karalar tarafından ekmeğinden edilen Fethi Ahmet Tümtaş (44) tepki gösterdi. 1 otizmli 3 çocuk babası Tümtaş, "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlum eğitiminden geri kaldı. Bunların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bir de çıkmış utanmadan hellaleşeceğiz diyorsun. İnsan da biraz vicdan olmalı" dedi.

OTİZMLİ OĞLUMA RAĞMEN...

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşu olarak 15 yıldır görev yapan ve 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş, CHP'li belediyenin 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesiyle birlikte işine son verildi. Tümtaş, "Telefon açıp herhangi bir belge imzalamadan işten çıkarıldığımızı söylediler. 15 yıllık çalışma süresince hiç işimi aksatmadım. Otizm hastası oğlum olduğunu bilmelerine rağmen işten çıkarıldım. Eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. Erken doğum yaptı ve dünyaya gelen yavrum günlerce hastanede kuvözde kaldı" diye konuştu.

"MHP'LİYİM DİYE İŞİMDEN OLDUM"

Sabah'ın haberine göre, Önceki gün bir televizyon programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in seçmenle helalleşecekleri yönündeki açıklamasını dinlediğini söyleyen Tümtaş, "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP'li seçmenle helalleşeceklerini söylen Özel'e derim ki: Ne bu dünyada nede öbür dünyada sizlere hakkımı helal etmiyorum. Beni ekmeğimden eden, işten çıktığımın için üzüntüden erken doğum yapan eşim hakkını helal etmez. Sizin yüzünden eğitimi yarım kalan otizm hastası engelli oğlumun 'Hakkımı helal ediyorum' demesini mi bekliyorsunuz? Siz kendini ifade edemeyen bir çocuğun babasını sırf MHP'li diye işten çıkardınız. Siyaset uğruna acımadan rızkımı elimden aldınız. Ben ve ailemin hakkını yiyen buna vesile olan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Üstüne üstük bir meclis konuşmasında 'Biz belediyelerden bankamatikçileri ve iş yapmayan asalakları işten çıkardık diyen Özgür Özel'e hiç helal etmiyorum" şeklinde konuştu.